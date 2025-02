Psühholoog: klienditeenindaja ei ole emotsionaalne prügikast

Klienditeenindaja ei pea aga olema prügikast ega kogenud psühholoog, kes peaks toime tulema mistahes emotsionaalses seisundis inimese, psüühikahäire või vägivallaga. Seega on oluline teatud olukordades osata end hoopis kaitsta ja vajadusel isegi kutsuda abi. Tihemini tuleb aga ette olukordi, kus klient on kas väsinud, kiirustab või mõnes teises suhtes ise ebameeldiva käitumise ohvriks osutunud. Kui ta sellist sisemist seisundit ise ei ole valmis ega võimeline reguleerima, siis võib juhtuda, et seda elatakse välja teise peal.

«Nüüd on küsimus, kas klienditeenindaja märkab ja teab, mida ühe või teise isiksusega teha olukorras, kus klient on rahulolematu või ründav. Enamasti vajavad inimesed lihtsalt ärakuulamist, vastuvõtmist ja rahu. Kui aga klienditeenindaja kaotab ise tasakaalu, on tõenäoline, et suhtluskonflikt võimendub. Inimesed vajavad, et nad oleksid mõistetud ja vastu võetud. Vahel piisab ka lihtsatest sõnadest, mis seda kinnitavad või siis vabandamisest ja inimese päriselt kuulamisest. Samas ei saa eeldada, et ühest teenindussituatsioonist kujuneb teraapiasessioon. Inimene on tulnud ju mingisugusest teenusest osa saama või kaupa ostma. Seega on oluline tuletada meelde ja viia tähelepanu sellele, mida inimene soovib ja kuidas teda saab aidata,» lausus psühholoog Kristjan Puusild.