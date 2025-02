Isa juhuslik kingitus tegi tütrest miljonäri: Ma nutsin ja karjusin rõõmust

Ameerika Ühendriikides Michiganis sai 26-aastane noor naine oma isalt ootamatu kingituse – 30-dollarilise kraabitava Spectaculari loteriipileti. «Ma olin üllatunud, kui ta mulle selle pileti andis, küsisin, miks ta selle mulle ostis. Isa ütles, et see on lihtsalt kingitus ilma erilise põhjuseta. Ja see oli temast väga armas,» jagas õnnelik tütar.