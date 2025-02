ILUTOODETE TEST «Tahaks kirjutada, et see on igavene saast ripsmetušš, et inimesed seda ära ei ostaks!»

Hädas kuivade juustega?

Keha kuiv kui pärgament?

Uue ripsmetuši otsinguil?

Ele (36): Minu lemmik ripsmetušš on juba aastaid L'Oreal Lash Paradise ja ma arvasin, et nii see ka jääb, sest kui ma vahel mõnd muud tušši proovin, jõuan alati järeldusele, et poleks pidanud. Iduni ripsmetuši vastu rääkis ka asjaolu, et sel on kummist hari ja mulle see ei sobi. Sõbranna aga kiitis nii väga, et otsustasin seda ilutesti jaoks proovida. Ja see meeldib mulle nii väga, et tahaks kirjutada, kuidas see on igavene saast ripsmetušš, et inimesed seda ära ei ostaks. Kummist hari ja teeb ripsmed ilusaks! Ja nii mugav maha võtta – teed sõrmed sooja vee all märjaks ja lihtsalt nopid selle ripsmetelt maha! Ülimalt kiiduväärne toode.