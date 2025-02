Pideva intensiivse orgasmiga võitlev naine: isegi bussiga sõitmine on piinavalt valus

Emily McMahon kannatab püsiva genitaal-erutushäire (PGAD) all, mis paneb teda tundma, nagu oleks ta alati intensiivse orgasmi äärel. Kurnav tervisehäda algas üheksa aastat tagasi sõna otseses mõttes üleöö. Kuigi paljud arvavad, et Emily jaoks on haigus nauditav lust ja lillepidu, siis tegelikult on see naise jaoks väga häiriv – see segab elu ja ta suudab sellega vaevu toime tulla.

«Tunnen kubemes pidevat teravat valu ja põletustunnet,» kirjeldab naine. «See on ööpäevaringne erutus – aga see on ebamugav. Inimesed arvavad, et ma olen lihtsalt pidevalt erutatud ja see on mõnus viis elada, aga see pole nii. Mu keha tekitab selle tunde. Mu vagiina läheb väga märjaks ja inimesed arvavad ekslikult, et saan orgasmi, aga ma ei tunne seda. Kui ma olen tõesti erutatud, siis ma näen välja nagu tunnen meeletut valu ja ma tunnengi. See kõik on masendav ja tekitab minus piina ning ärevust.»