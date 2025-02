Naine avastas šokeeriva põhjuse, miks ta kass roheliseks muutus

Üks naine sattus hiljuti sellisesse olukorda, kui tema koju hakkasid ilmuma salapärased rohelised plekid. Ta ei suutnud mõista, kust need tulevad, ja küsis nõu Redditi foorumist. Tänu tähelepanelikele kommenteerijatele avastas ta üllatava tõe nende plekkide taga.

Naine kirjeldas oma postituses, kuidas tema kodus hakkas kõik roheliseks muutuma. Alguses täheldas ta rohelisi jälgi oma kassi karvadel, kuid peagi ilmusid need ka voodilinadele, jalgadele (ja sealt edasi kingadele ning sokkidele), diivanile, telefonilaadijale ja isegi seinale. «Esiti arvasin, et tegu on hallitusega, kuid tegelik põhjus oli palju ootamatum,» kirjutas ta.