Palee töötajad kahtlustasid Meghan Markle'it afääris prints Williamiga

Üks endine töötaja väidab, et tulevane Briti kuningas William on tujukas ja kergesti ärrituv, kui asjad ei lähe talle meeldiva plaani kohaselt. Salarelvaks, kes mehe kapriisidega hakkama saab, ei ole keegi muu kui abikaasa, printsess Catherine. «Ma ei tea, mida William ilma Kate'ita teeks. Naine rahustab ta hapuks kippuvad tujuhood maha, kui asjad ei lähe plaanipäraselt. Printsess ise on naljatledes öelnud, et peab vahepeal tulevast kuningat kohtlema kui oma neljandat last,» rääkis endine paleetöötaja.