Marilyn Monroe lemmikparfüümi saab Eestistki ja vaid 40 euro eest

Ent see polnud sugugi tema ainus lemmiklõhn. Monroe kandis sageli teist ikoonilist parfüümi: Lanvin Arpège Eau de Parfum. Arpège, mis on tuntud oma lilleliste nootide poolest, on võlunud parfüümisõpru alates oma debüüdist 1927. aastal. Kuigi selle kujundust uuendati 1993. aastal, kinnitavad pühendunud fännid, et Arpège on jäänud truuks oma algsele olemusele. Vintage-parfüümide kollektsionäärid võivad täheldada väikesi erinevusi, kuid tuleb meeles pidada, et nagu peened veinid, muutuvad ka parfüümid aja jooksul.

See lõhn kiirgab rafineeritust, segades oskuslikult eri noote, et luua elegantne ja ajatu aroom. Karget, puhast aroomi värskendavad maikellukese, virsiku, kuslapuu, apelsiniõie ja bergamoti noodid. Lõhna südame moodustavad lopsakad lilled nagu jasmiin, ilang-ilang, iiris, koriander, roos, liilia, kurereha ja kameelia. Lõppnoodid lisavad soojuse ja sügavuse: sandlipuu, merevaik, vetiver, muskus, bensoe, vanilje ja patšuli.

Lõhna fännid on toonud välja, et see üsnagi sarnane ikoonilise Chanel No. 5 parfüümiga.

«See on peenem variant Chanel No. 5 lõhnast. Elavam ja teravam.»

«Nad on nagu õed – erinevad, kuid samast perekonnast. Arpège on puhas ja lilleline lõhn, kus on tunda palju kuslapuud. Chanel No. 5 on sädelev lõhn, milles domineerivad neroli ja ilang-ilang.»

«Nõustun, et nad on samast perest, kuid mitte samad. Chanel No. 5 on kuivem, eriti kui on mõnda aeg peal olnud, Arpège aga säilitab oma karge puhtuse. Samuti on viimases rohkem lillelõhna tunda.»

Neile, kes soovivad tunda end nagu Monroe, saavad soetada Arpège vähem kui 45 euro eest näiteks SIIT.