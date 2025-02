Pulmakorraldaja noomib külalisi: nad tahavad lihtsalt veenduda, et sa ei satuks anafülaktilisse šokki

Pulmatoit – olgu see figuurisõbralik, eelarvesõbralik või lihtsalt ebaviisakal moel serveeritud – tekitab sageli vastabiellunute ja nende näljaste külaliste vahel pingeid, vahendab New York Post.

Tundub aga, et olenemata kalorite arvust või hinna suurusest ei taha abiellujad – kellel on juba käsil niigi stressirohke korraldusprotsess – tegeleda oma külaliste mitteeluohtlike menüüsoovidega.

«Pruutpaar küsib, millised on su piirangud, mitte eelistused,» kirjutas üks ärritunud kommenteerija pulmakorraldaja postituse all.

Samavõrd häiritud vaataja lisas: «Mu nõbu palus, et tema lapse taldrikul ei oleks friikartuleid. Vabandust, see pole restoran, see on pulm.»