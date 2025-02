Voodimadratsitega tegeleva eksperdi sõnul võib hommikul duši all käimine tegelikult aidata levitada ohtlikke baktereid, nagu E.Coli, mis võivad levida madratsite peal ja elus püsida mitu kuud. E.Coli, mis on tuntud seente ja toidumürgituste põhjustajana, võib põhjustada ka tõsiseid haigusi, nagu kopsupõletik. Kõige suurem oht on vanemate madratsite puhul, kuna bakterid võivad nende peal kauem elada.