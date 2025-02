Doktor: võta ette need kolm sammu ja särad 80-aastaselt nagu ehatäht

Öeldakse, et kõige parem investeering, mida teha saab, on investeerida enda tervisesse ja juba täna. Dr Joe Whittington, tuntud ka kui dr Joe MD, jagas hiljuti sotsiaalmeedias soovitusi, kuidas me saaksime oma tervise eest hoolitseda, et vältida vanemas eas südame-veresoonkonnahaigusi, Alzheimeri tõbe ja muid tõsiseid tervisemuresid. Tema sõnul saavad juba 20. ja 30. eluaastates tehtavad valikud määrata, milline on meie tervis 50-, 60- või isegi 80-aastaselt.