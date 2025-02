Pärast suurt pidu võid märgata, et su keha ja meel on tavapärasest erutunumad ning seks tundub eriti ahvatlev. Aga miks see nii on? Kas asi on alkoholis, hormoonides või mängib rolli ka midagi enamat? Allpool vaatleme viit peamist põhjust, miks pärast pidu tekib sageli suur seksiisu.