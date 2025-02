Kassi värvi muutnud karv paljastas peremehe petmisafääri

Anonüümseks jääda sooviv naine kütab kirgi oma juhtumiga, kus ta sai aru, et midagi on valesti, kuid ei osanud näppu peale panna ja taibata, mis täpsemalt toimumas on. Ta küsis nõu Redditi foorumi koristusnippide teemas ja seal hakkasid sündmused lahti hargnema.