Paljud ei tea, et selle käsimüügiravimi igapäevane tarvitamine on riskantne

Aastaid soovitati eakatel võtta iga päev väikest annust aspiriini (81 mg), kuna see vedeldab verd ja vähendab trombide teket. Kuid 2019. aastal hoiatasid eksperdid, et üle 70-aastastel võib see suurendada verejooksu riski. 2022. aastal soovitas ka USA ennetava meditsiini teenistus aspiriini mitte kasutada südamehaiguste ennetamiseks üle 60-aastastel.

Värske küsitluse järgi usub 48 protsenti USA täiskasvanutest ekslikult, et igapäevane aspiriin on enamasti kasulik. «Varasemate arstide soovituste mõju on raske murda,» ütles uuringu juht Kathleen Hall Jamieson Pennsylvania ülikooli Annenbergi avaliku poliitika keskusest. «Oluline on teada, kas see on sinu jaoks ohutu.»