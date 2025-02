Need head muutused toimuvad su kehaga, kui loobud suhkrust 30 päevaks

Turu-uuringute AS poolt läbi viidud magusatarbimise uuringu tulemused näitavad, et eestlased on suured magusasõbrad. Iganädalaselt tarbivad Eesti inimesed enim ehk 62 protsenti vastanutest magusaid piimatooteid - jogurteid, kohupiimakreeme, kohukesi. Kommide ja šokolaadidega maiustab iganädalaselt pool ehk 54 protsenti elanikkonnast.