Naistepäev on eriline aeg, mis toob esile vahvaid hetki ja traditsioone. Paljudele on see võimalus tänada ja üllatada oma elus olulisi naisi. Eesti tuntud mehed jagavad, kuidas nad sel päeval oma lähedasi meeles peavad – olgu see läbi lihtsate žestide või sügavamõtteliste tegude, mis loovad sooje ja meeldejäävaid hetki.