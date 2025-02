Eesti oodatuim moesündmus tuleb taas!

Ka sel kevadel üllatab Tallinn Fashion Week moefänne uudse toimumiskohaga, milleks on sel korral Mere puiesteel asuv Vene Kultuurikeskus. «Kevadine toimumiskoht on meie publikule kindlasti tore üllatus – asukoht Tallinna kesklinnas on parimatest parim. Lisaks mugavusele pakub võimaluse pisut rohkem rahvast saali mahutada kui seni. Vastukaaluks eelmise kevade ekstreemsele elamusele basseinis pakume seekord mõnusat teatrimiljööd ja palju pehmeid istekohti,» sõnab Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu Kikas.