FOTOD Jennifer Lopez ja Paris Hilton kandsid Grammydele eelnenud galal tõeliselt paljastavaid kleite

55-aastane lauljatar ja näitleja täiendas oma dramaatilist välimust massiivse teemantkaelakeega ning tema juuksed olid sätitud kenasse soengusse, vahendab The Sun.

Üritusel oli Jennifer üksi, kuna tema lahutus Ben Affleckist sai lõplikult vormistatud eelmisel kuul. Paar lahutas pärast vaid kaheaastast abielu. Nad veetsid juba möödunud aasta suvel eraldi aega, kui Ben Affleck augustis nende ühisest kodust oma asju välja kolimas pildile püüti. Samal kuul esitas Jennifer lahutusavalduse. Allikas ütles ajakirjale People: «Ta püüdis väga, et see toimiks ja on südamevalus.»