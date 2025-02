Ekspert avaldas komplimendi, mida oma lapsele kunagi teha ei tohi

Inimesed jagavad pidevalt oma lapsekasvatuse nippe ja trikke. Lastepsühholoog dr Becky Kennedy jagas nüüd väljendit, mida vanemad ei tohiks kunagi oma lastele öelda. Rääkides saates «The Tim Ferriss Show», kutsus ta vanemaid üles mitte ütlema oma lastele «Hästi tehtud!».

Dr Kennedy sõnul on mitu põhjust, miks see pole hea väljend, millest üks on see, et see võib takistada lastel iseenda saavutusi hindamast ning panna nad lootma teiste heakskiidule, vahendab Unilad.

«Ma mõtlen sellele igatsusele ja meeleheitlikkusele kuulda fraasi «Hästi tehtud!»,» selgitas ta.

«Iga kord, kui mu laps midagi teeb, tahab ta kuulda, et keegi ütleb talle «Hästi tehtud!». Siis kasvab ta üles ilma oskuseta end ise väärtustada ja hakkab otsima kedagi, kes talle kinnitaks, et ta on piisavalt hea.»

Selle asemel, et öelda «Hästi tehtud!», soovitab dr Kennedy vanematel julgustada oma lapsi rohkem endast rääkima. Ta tõi näiteks olukorra, kus tema tütar andis talle oma maalitud pildi ja selle asemel, et seda lihtsalt kiita, küsis dr Kennedy talt selle kohta midagi.

«Mu tütar rääkis mulle pika loo sellest, kuidas ta pole kunagi näinud punast politseiautot,» meenutas ta tütre vastust. «Sisu polegi oluline, pigem just see, et ta jagas minuga oma lugu.»

Dr Kennedy lisas, et ta mõistab, et mõnele vanemale võib tema soovitus vältida väljendit «Hästi tehtud!» tunduda tüütu, kuid ta sõnas, et see fraas lõpetab vestluse. Ta ütles, et vanemad peaksid selle asemel oma pingutusi laste enesekindluse kasvatamisel kahekordistama.