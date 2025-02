Naine sai šoki, kui avastas, mida ta kallim tühjade WC-paberi rullidega teeb

Mõned majapidamistööd on nii lihtsad, et neid on võimatu ignoreerida, kuid üks mees internetis on leidnud viisi, kuidas seda siiski teha. TikTokis kulutulena leviv video näitab naist, kes sattus hämmingusse pärast avastust, et tema poiss-sõber ei viitsi prügikasti kasutada. Selle asemel oli ta tühjad WC-paberi rullid salaja vannitoa peegli taha toppinud. Video on pärast postitamist kogunud üle 400 000 vaatamise.