TÕELINE MÜSTIKA 55 aastat tagasi Mehhiko vanglast jäljetult kadunud naise lugu kütab endiselt kirgi

Kinne’ile esitati süüdistus oma abikaasa, armukese naise ja ühe mehhiklasest mehe tapmises, kuid tema saatus on jäänud saladuseks alates 7. detsembrist 1969, mil ta väidetavalt hiilis välja Ixtacalapani vanglast. Tema lugu on kajastatud raamatus «I'm Just an Ordinary Girl: The Sharon Kinne Story», samuti populaarsetes taskuhäälingutes ja telesaadetes, nagu Discovery I.D. sari «Deadly Women».