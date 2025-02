Naine jagab haruldast kogemust: olen viimasest 18 kuust olnud 17 rase

Praegu veel kahe lapse emal Jacqueline Woodwellil on kaks väikest tütart, Crage ja Emma. Ameeriklanna rasestus üheksa kuud tagasi vaid kuus nädalat pärast eelmist sünnitust. Lühidalt öeldes on tal viimase 18 kuu jooksul olnud vaid üks, kui ta pole olnud lapseootel.

Tuhanded vaatajad on videost segadusse sattunud, arvates, et naine räägib rasedusnädalatest, mitte -kuudest. «Rasedus kestab ju üheksa kuud, mitte 18,» on üks levinumaid küsimusi video kommentaariumis.