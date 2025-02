PILK PEALE Uued pildid Taylor Swiftist algatasid kuulujutu, et staar on noa all käinud

Kuigi Swift on avameelselt rääkinud oma südamevalust ja eluraskustest, on ta plastilise kirurgia teemal alati vaikinud. See aga ei takista spekulatsioone internetis. Üks levinumaid kõlakaid on, et laulja on lasknud oma nina opereerida. 2009. aasta MTV Video Music Awardsil, haaras Kanye West Swiftilt laval mikrofoni ja ütles, et parima muusikavideo priisi oleks pidanud saama hoopiski Beyonce. Pärast seda tõmbus Swift mõneks ajaks avalikkusest tagasi ja kui ta hiljem naasis, märkasid paljud, et tema nina näis olevat veidi muutunud. Kuigi ninaopp pole midagi ebatavalist, on võimalik seegi, et tema nägu lihtsalt muutus vanusega – oli ta ju juhtunu ajal vaid 19-aastane neiu.