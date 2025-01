SAATUSE KINGITUS 60 aastat sõbrad olnud mehed said DNA-testi tehes pöörase üllatuse

Alan Robinson ja Walter McFarlane said sõpradeks juba eelkooliealiste lastena Hawaiil koos jalgpalli mängides. Kuid hoolimata sellest, et nad elasid suurema osa oma elust teineteisest vähem kui 15 kilomeetri kaugusel, mõistsid nad alles mitukümmend aastat hiljem, kui lähedased nad tegelikult on.