2024. aasta lõpus tundus, et paar on valinud tööalaselt lahku minemise tee, sest mõlemad esinesid järjest enam üksinda erinevatel üritustel. Nüüd on nad aga otsustanud oma jõud ühendada ning esimene ühine esinemine toimub juba mõne päeva pärast.

On kinnitatud, et Meghan ühineb Harryga 8. veebruaril Vancouveris BC Place'is toimuval Invictus Gamesi avamistseremoonial. Allikas ütles väljaandele Express, et otsus langetati pärast seda, kui nende suhtekorraldust hakkas selle kuu alguses juhtima uus PR-firma Three Gate Strategies.