OLE TÄHELEPANELIK Need emakakaelavähi salakavalad sümptomid jäävad tihti märkamata

Eksperdid hoiatavad, et naised peaksid olema teadlikud järgmistest sümptomitest, mis võivad viidata emakakaelavähile:

Ebatavaline tupeverejooks

Üks kõige levinumaid emakakaelavähi tunnuseid on veritsus, mis esineb väljaspool tavalist menstruaaltsüklit, vahendab New York Post. See võib hõlmata verejooksu pärast vahekorda, verejooksu pärast menopausi või ebatavaliselt tugevat või pikaajalist menstruatsiooni.

Tugev ja ebameeldiva lõhnaga tupevoolus

Muutused tupevooluses võivad olla märk probleemidest, eriti kui see on vesise konsistentsiga​, roosakas või verine​, ebameeldivalt lõhnav.

Arstid hoiatavad, et kui voolus on tugeva mädalõhnaga, võib see viidata infektsioonile või kasvajale, mis vajab kiiret arstlikku tähelepanu.

Valu vahekorra ajal või pärast seda

Kui vahekord põhjustab valu, võib see olla märk emakakaela ärritusest või kasvavast kasvajast. Kui see on korduv ja püsiv, peaks seda arstiga arutama.

Valu alaseljas, vaagnapiirkonnas või jalgades

Kasvajad võivad vajutada närvidele ja ümbritsevatele kudedele, põhjustades valu alaseljas, vaagnapiirkonnas või isegi jalgades. Kui valu püsib või süveneb, tasub lasta end kontrollida.

Pidev väsimus ja seletamatu kaalulangus

Kui keha võitleb vähi vastu, võib see põhjustada kroonilist väsimust ja söögiisu vähenemist. Kui märkate seletamatut kaalulangust ilma dieeti muutmata, tasub arstiga konsulteerida.

Kusepõie ja soolte muutused

Kui märkate urineerimis- või sooleharjumuste muutusi – näiteks sage urineerimine, veri uriinis või pidev kõhukinnisus –, võib see viidata emakakaelavähile.

Millal pöörduda arsti poole?

Kui teil esineb mõni neist sümptomitest või tunnete, et midagi on valesti, on oluline pöörduda günekoloogi poole nii kiiresti kui võimalik.

Varajane avastamine võib päästa elu – emakakaelavähk on varajases staadiumis hästi ravitav.