Paljud usuvad ekslikult, et mustad ja rasused juuksed aitavad värvil paremini toimida. Tegelikult võib see aga hoopiski tulemust rikkuda. Asi on selles, et mustus, juuksehooldusvahendite jäägid või kuivšampoon juustes loovad barjääri, mis raskendab värvi tungimist juuksekarva. Seetõttu oleks hea istuda juuksuritooli puhaste ja kuivade juustega. See ei tähenda, et peaks vahetult enne pead pesema, ka üks-kaks päeva varem pestud juuksed on piisavalt puhtad.