NAISE PIHTIMUS Mu kallim on minust 23 aastat noorem – inimesed arvavad, et olen tema ema

Rachel (50) ja Alex (27) on olnud koos neli aastat. Racheli poeg on vaid kolm aastat Alexist noorem, kuid see pole takistanud paari armastust nautimast. Racheli sõnul on nende side Alexiga tugev ega sõltu vanusevahest. «Vanus ei defineeri meie suhet,» ütleb ta kindlalt.