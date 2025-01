PETMINE VÕI MITTE? Levinud harjumus ajab inimesed kahte leeri

Kuid seekord pole küsimus selles, kas oma konto loomine ja alastifotode müümine oleks petmine. Pigem on küsimus selles, kuidas platvorm suhtele mõjub. Austraalia uudisteportaal news.com.au tegi küsitluse, saades üsna huvitavaid ja vastuolulisi vastuseid.

1870 inimestelt küsiti, kas nende arvates on petmine, kui partner tellib OnlyFansi kanali.

Sarnaseid vaidlusi on tõenäoliselt esinenud ka varem – mõned on arvanud, et ka pornograafia vaatamine on petmine. Veelgi kaugemale minnes on ilmselt olnud palju vaidlusi selle üle, kas Playboy ajakirja omamine kuulub petmise alla.

Aga siin me oleme, tänapäevases maailmas, ja inimesed ei suuda selles endiselt ühel meelel olla.

Küsitluse tulemuste põhjal usub 56 protsenti naistest, et kui partner on tellinud erootikat sisaldava kanali, on see kindlasti petmine.

Meestest nõustus sellega vaid 38 protsenti, samas kui 48 protsenti meestest ütles, et see sõltub suhtluse iseloomust, võrreldes 36 protsendi naistega, kes samamoodi arvas.

Ainult 9 protsenti naistest ja 15 protsenti meestest arvas, et on normaalne, et suhtes olevad inimesed suhtlevad OnlyFansi tähtedega ja vaatavad nende sisu.

«Kui maksad millegi eest, kus suhtled ja sul on seal konkreetne huviobjekt, siis on see kindlasti petmine,» ütles üks naine, kelle sõbranna nõustus ja lisas, et oluline on ka see, kui palju raha selle peale kulutatakse.

Üks mees ütles, et see oleks selgelt piiri ületamine. Ta lisas: «Kui ma oleksin kellegagi viis aastat koos olnud, uuriksin, et mis siin toimub? See oleks suur tüli. Aga kui tegemist oleks uue kaaslasega? Nägemist!»

Kuid oli ka neid, kes ütlesid, et ei pea seda traditsioonilise afääriga samaväärseks.