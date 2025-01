«Kas me tõesti vajame mehi? Olgu, see võib tunduda provokatiivne küsimus, kuid vaadake hetkeks statistikat – või lihtsalt oma elu. Kogemus näitab, et paljud mehed on nagu kõrge hooldusvajadusega aksessuaarid: nad nõuavad tähelepanu, kuid annavad vastu ainult peavalu. Rasedus? Naine tegeleb üksi. Lapsehoid? Naine tegeleb üksi. Toit laual? Naine paneb selle sinna. Mida teeb mees? Skrollib WCs või arendab oma lapsikuid hobisid, virisedes samal ajal naise üle. Meie ühiskonnas on mehed need, kes tahavad naiste kulul hõlpelu elada,» kirjutab toimetusele anonüümseks jääda sooviv naine, kes soovib oma isiklikku kogemust teistega jagada.