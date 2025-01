Just seda värvi autoga on risk õnnetusse sattuda kõige suurem

Kas oled kunagi mõelnud, et auto värvus mõjutab avariisse sattumise tõenäosust? Loomulikult on õnnetuste ära hoidmiseks kõige olulisem ohutu liiklemine ja ettevaatlikkus, kuid on statistikat, mis kinnitab ka teiste erinevate tegurite tähtsust.