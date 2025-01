Mitu aastat koos töötanud mehed tegid šokeeriva avastuse

Ameeriklane Nathan teadis juba lapsena, et on adopteeritud ega teadnud oma bioloogilistest vanematest midagi. Tema lapsendajad teadsid nende nimesid, kuid ei rääkinud poisiga sel teemal kunagi. Ühel hetkel tabas mees suur šokk: teda üles kasvatanud ema ütles, et leidis Nathani Facebooki sõbranimekirjast tema bioloogilise isa.