REKORDIJAHIL Päevas saja mehega maganud Lily Phillipsit ähvardab riigist väljasaatmine

«Plug Talki» taskuhäälingus rääkides selgitas Lily: «Tahtsin rekordi püstitada siin, aga mulle öeldi, et mind võidakse selle eest riigist välja saata.» Los Angelese lennujaama tollitöötajad küsitlesid naist tema töö kohta, kui ta maandus USAs. Lily naljatas olukorda kommenteerides: «Nad küsisid, kas ma olen prostituut. Ütlesin neile, et magan küll meestega, aga nemad ei maksa sentigi – teoreetiliselt see pole prostitutsioon.»

Lily plaan on saanud inspiratsiooni teise täiskasvanutefilmi staarilt Bonnie Bluelt, kes väitis hiljuti, et magas poole päevaga üle 1000 mehega. Lily tunnistas, et «harjutab» rekordi ületamiseks ja soovib oma piire veelgi kaugemale lükata, kirjutab Daily Star.

Varem on Lily osalenud vastuolulises eksperimendis, kus ta Londonis Airbnb korteris magas 24 tunni jooksul 100 mehega. Dokumentaalfilm, mis seda väljakutset kajastas, tõi esile ka naise emotsionaalse reaktsiooni ning tekitas muret tema vaimse heaolu pärast.

Lily rõhutas, et ohutus on tema jaoks esmatähtis. Kõiki osalejaid testiti sugulisel teel levivate haiguste suhtes ja nad pidid tõendama, et on üle 18-aastased. Samuti kasutas ta kondoomi iga partneriga ning lisas: «Ma võtan PrEPi (ravim, mis vähendab HIVi nakatumise riski) ja samal ajal sõin antibiootikume, et olla maksimaalselt kaitstud.»

Siiski tõdes Lily, et tema suurim hirm ei olnud haiguste risk, vaid pigem see, et mehed ei pruugi kohale ilmuda või et neile kogu kogemus ei meeldiks. Pärast eelmist rekordikatset levis video, kus Lily puhkes kaamera ees nutma, mis tegi tema fännid murelikuks.

Kuigi tema tegevus tekitab palju poleemikat, on Lily veendunud, et suudab oma eesmärgid saavutada. «Olles täiskasvanute meelelahutuse valdkonnas, peabki olema vaimselt tugev,» kinnitas ta.