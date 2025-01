Õed Alex Hutcherson ja Abigayle Specovius tundsid tõelist piinlikkust, kui nad avastasid, et ilmusid oma venna pulmatseremooniale Topangas, Californias, täpselt samas värvis kleitides nagu pruutneitsid. TikToki video sellest kleidikatastroofist on kogunud üle 7 miljoni vaatamise, vahendab The People.