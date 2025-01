UURING KINNITAB Just see jook aitab kolinal kaalust alla võtta

«Süsihappegaas karboniseeritud vees võib soodustada kaalulangust, parandades glükoosi omastamist ja ainevahetust punastes verelibledes,» seisab 20. jaanuaril väljaandes BMJ Nutrition Prevention & Health avaldatud uuringus.

Kuid uurija Akira Takahashi, kes on Jaapani Tesseikai neurokirurgilise haigla arst, rõhutas, et kuigi süsihappegaas võib kiirendada glükoosi omastamist, ei ole karboniseeritud vesi iseseisev lahendus kaalulangetamiseks, vahendab The People.

Kaalulangetamise kasu on karboniseeritud vee joomisel nii väike, et on raske oodata kaalulangetavat efekti ainult karboniseeritud vee süsihappegaasist, märgib uuring.

Pealegi võib karboniseeritud vesi ja muud mullijoogid osal inimestel põhjustada puhitust või gaase – ning neil, kes kannatavad seedehäirete all, nagu ärritunud soole sündroom ja gastroösofageaalne reflukshaigus, võivad mullijoogid neid sümptomeid süvendada.

Uuringus märgiti ka, et karboniseeritud vett ja muid mullijooke kasutatakse sageli söögiisu vähendajana. Uuringus seisis: «Karboniseeritud vee lahustunud gaaside vabanemisest tingitud mao antrumi (mao alumine osa) paisumine tekitab täiskõhutunde, mis võib vähendada nälga ja aeglustada mao liikumist.»

See ei tähenda, et võid hakata jooma ükskõik millist mullidega jooki. Uuring keskendus ainult tavalisele karboniseeritud veele. Dieet- või kunstlikult magustatud karastusjooke on seostatud südameprobleemidega ning tavaline karastusjoogipurk võib sisaldada kuni 140 kalorit. «Karboniseeritud vee süsihappegaas võib toetada kaalulangust,» kirjutab Takahashi, kuid «seda tuleks kasutada osana laiemast tervisliku eluviisi strateegiast, mitte loota sellele kui peamisele kaalulangetamise vahendile».

«Tasakaalustatud toitumine ja regulaarne füüsiline aktiivsus jäävad jätkuvalt oluliseks jätkusuutliku kaalulangetuse komponentideks,» rõhutas ta.