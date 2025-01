Paljud Hiina ettevõtted püüavad mitmel brutaalsel viisil takistada töötajaid tualetis liiga kaua aega veetmast. Näiteks on paigaldatud sisenemiseks loendurid või piiratud loomulike hädade jaoks vajalikke pause ühele päevas.

Tehnoloogiaettevõte ​Lixun Electro-Acoustic Technology Company läks veelgi kaugemale, paigaldades tualettruumidesse salajased valvekaamerad, et jälgida töötajate tegevust. Kui töötajad nende hinnangul liiga kaua aega potil istusid, postitati sellest kõigile ekraanipildid, mis häbistasid ja alandasid töötajaid. Ettevõte tunnistas, et tualettruumis tõepoolest jälgiti töötajaid, kuid väitis, et karm meede oli mõeldud tööajal ajaraiskamise vältimiseks.