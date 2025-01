Maailma vanim perekond kinnitab: just see aitab teil elada 100-aastaseks

89-aastane Alfonso Melis avaldas The Guardianis oma Sardiinias elavate õdede ja vendade hämmastava eluea saladused. «Me sööme ehtsat puhast toitu, mis tähendab palju köögivilju ja vähe liha. Me oleme kõik elu aeg tööd teinud, iga vaba hetke veedame viinamarjaväljadel või põllul.»

Sardiinia on ideaalne keskkond saja-aastaseni elamiseks. «Kohalik DNA on mõeldud pikaks elueaks ja seda ei ole lahjendatud,» ütles Sardiinias asuva Sassari ülikooli biokeemia ja molekulaarbioloogia professor Luca Deiana Guardianile. «Sardiinias on tuuline ja suuri äärmusi temperatuuride kõikumises pole. Põllumajanduse ja karjakasvatuse levik tähendab, et inimesed on füüsiliselt aktiivsed.» Samuti kinnitab ta lihtsa ja puhta toidu olulisust.