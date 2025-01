POLEGI SÜNNITUS Teadlased avaldasid, mis põhjustab inimestel kõige suuremat valu

Uuringu autorid Saiful Mia, Charlotte Gunner, Lucy Clayton, Suresh Venugopal, Nigel Boucher ja Beau Paris räägivad: «36 mees- ja 23 naispatsienti täitsid täieliku küsimustiku, mis hõlmas vanust, neerukivide suurust ja valu hindamist. 88,9 protsenti meespatsientidest väitsid et see oli kõige hullem valu, mida nad kunagi kogenud on. Naiste hulgas oli protsent 78,2.»

Professor Troy Madsen, kes on spetsialiseerunud Utah' ülikooli erakorralisele meditsiinile ja kirurgiale, süvenes sellesse teemasse 2022. aastal, kui ta oli saates «Who Cares About Men's Health?». «Ma ei tea, kas ma olen näinud kedagi, kes on toodud kiirabihaiglasse ja kellel on suuremad valud kui neerukivide käes vaevlejatel. Nad lihtsalt väänlevad, see on täiesti uskumatu valu,» selgitas ta.