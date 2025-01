KOPSAKAS VÕIT Ajakirjanikud peavad prints Harryle maksma pealtkuulamise ja muu nuhkimise eest hiigelsuure summa

Sussexi hertsog prints Harry 4. detsembril 2024 New Yorgis Lincoln Centeri Jazzis toimunud New York Timesi iga-aastasel DealBooki tippkohtumisel.

Sussexi hertsog prints Harry on jõudnud viimase hetke kokkuleppeni kohtuasjas, mille ta esitas The Sun’i ja News of the World’i väljaandja News Group Newspapers’i (NGN) vastu. NGN on ametlikult vabandanud, tunnistades, et tema ajakirjanikud ja erauurijad rikkusid Harry privaatsust, kasutades ebaseaduslikke meetodeid.