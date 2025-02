MIDA TEEKSID SINA? Isa tahab naeruväärsel põhjusel oma tütre nime muuta

Et enda isikut mitte reeta, ei avalda naine tütre pärisnime, kuid kinnitab, et see on täiesti levinud ja sage tütarlapse nimi ning just sellest tekkiski mehe jaoks probleem. «Ütleme siin, et meie tüdrukukese nimi on Amelie. Mees ütles, et tema klassis saab olema raudselt vähemalt viis sama nimega last ning kindlasti hakkavad kõik teda hoopis Millieks kutsuma ja ei saa oma pärisnime kasutadagi,» kirjeldas naine, vabandades ühtlasi võimaliku liigse emotsionaalsuse eest. «Mulle meie lapse nimi meeldib ja nüüd, poolteist kuud hiljem, on ikka täiesti ogar seda muutma hakata,» leidis ta.