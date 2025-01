Maailm on haaratud tõsielukuritegudest, ja see, mis toimub vanglate seinte vahel, kus peetakse kinni maailma kurikuulsamaid vange, köidab paljude huvi. Kuidas muidu Netflix raha teeniks, eks?

Pealegi, kui sa ei ela riigis, kus surmanuhtlus on seaduslik, on raske mõista protsessi, kus kellegi kuritegude tõttu planeeritakse tema traagilist lõppu. See võib selgitada, miks me sellise teema vastu nii suurt huvi tunneme, vahendab Indy100.