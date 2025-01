KAS TEADSID? Varajane dementsuse märk, mida tasub kindlasti tähele panna

Kuigi nimede, sõnade või sündmuste unustamine võib olla haiguse tunnus, on see tavaline ka tervetel inimestel. «Tegelikult on esimene ja olulisem hoiatusmärk sage ära eksimine,» ütles ta.

«Kui oled stressis, võib juhtuda, et unustad võtmed, kellegi nime või järgmise tegevuse. See on normaalne. Kuid mis pole normaalne – isegi nooremana –, on tunne, et sa ei tea, kus asud, või oled täielikult eksinud,» lisas ta.

Paljud vaatajad nõustusid arsti jutuga. Üks kommenteeris: «Mõeldes oma isale, on see täiesti õige.» Teine kirjutas: «Ma ei suutnud uskuda, et ta ei leidnud enam mu maja, kuigi ta oli seal nii palju kordi käinud.»

Millal arsti poole pöörduda?

Suurbritannia riiklik tervishoiuteenistus (NHS) selgitab, et mälu võivad ajutiselt mõjutada stress, väsimus, haigused ja ravimid. Kui aga unustamine süveneb, eriti üle 65-aastastel, tasub konsulteerida perearstiga.

Tüüpilised dementsuse sümptomid: mälukaotus

aeglustunud mõtlemine

raskused sõnade leidmisel või rääkimisel

kõne mõistmise probleemid

otsustusvõime vähenemine

meeleolu kõikumine

liikumisraskused

raskused igapäevaste toimetustega hakkamasaamisel

Kui märkad endal või lähedasel mõnda neist sümptomitest, pöördu kindlasti arsti poole. Varajane diagnoos aitab paremini toime tulla.

Allikas: Daily Star.