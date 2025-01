«Abikaasa tuli selle idee peale!» Naine saab oma mehelt raske elu eest 200 eurot kuus

«See maks kompenseerib mulle selle, et pean iga kuu menstruatsiooni taluma, olen läbi elanud kaks rasket rasedust, kus oksendasin enamiku päevadest, ja mul on olnud kaks keisrilõiget» selgitas populaarne sisulooja Camilla kulutulena levivas TikToki videos, mis on kogunud 632 000 vaatamist. «Muide, minu abikaasa tuli ise selle idee peale ja maksab mulle kaks korda kuus.»

Niinimetatud maksu makstakse kaks korda kuus, iga kord umbes 103 dollarit (pea 100 eurot – toim), mis tähendab, et mees kulutab aastas 2472 dollarit (umbes 2400 eurot – toim). «Ma ei suuda sõnadesse panna, kui õnnelikuks maniküür ja pediküür mind teeb, ja see tõesti aitab leevendada seda nädalat, mil ma veritsen,» sõnas naine.

Ta õigustab «maksu» sellega, et meestel on võrreldes naistega väga lihtne elu, vahendab New York Post.

«Naistel on ausalt öeldes nii raske,» lisas Camilla, naljatades, et mehed peaksidki «naise maksu» maksma. Ta ütles ka, et tahab oma lastele näidata, et neid tuleb hoida, aga nad peavad ka ise enda eest hoolitsema.

Kuigi ebatavaline, pälvis Camilla «naise maksu» idee naiskommentaatorite kiituse.

«Kust selliseid mehi leiab?» küsis üks elevil kommentaator. «Jumal, sa oled nii õnnistatud, et sul on mees, kes nii mõtleb,» kirjutas teine.

«Tehke see seaduslikuks,» õhkas kolmas.