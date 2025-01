Vanaemad tuletasid alati meelde, et saunas ja vannis tuleks kindlasti kõrvatagused puhtaks pesta. Tegelikult on sellel soovitusel tõsi taga ja mõned kehaosad saavad pesemas käies liiga vähe tähelepanu. See omakorda võib põhjustada ebameeldivat lõhna ja muid ebameeldivusi.