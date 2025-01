Viimase piirini viidud ema mure: mehed ei tee kunagi midagi vaikselt

Miski ei pane abielusuhteid proovile nii, nagu erinevad magamaminekurutiinid. Austraalia naine ütleb, et tal on oma abikaasa hilisõhtustest duši all käimise harjumustest kõrini. «Ma olen palunud oma mehel käia duši all mõistlikul ajal, näiteks kell 20.30,» rääkis ta. «Ta tahab duši all käia enne magamaminekut!»