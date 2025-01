UUS TASE «Mu voodielu on nüüd tohutult parem! Ainus asi, mis ma tegin, oli...»

Ta väitis, et lihasööjad väsivad voodis kiiremini ära, vahendab New York Post. «See tähendab, et nad peavad tegevuse varem lõpetama, samas kui veganlus on jõu ja vastupidavuse vallas tõeline jõujaam,» lisas ta.

«Ma eelistan palju rohkem olla seksikas võimleja kui voodis hingeldav diivanikartul,» lõõpis Kiss. Ta väitis, et mõned maailma kõige tugevamad loomad on taimetoidulised, näiteks elevandid, hobused, hirved, gorillad ja teised, ning nende uskumatu jõu ja vastupidavuse põhjuseks on just nende taimepõhine dieet. Kiss, kes on olnud vegan kümme aastat, väidab, et on inspireerinud mitut oma partnerit kasutama just taimseid tooteid, näiteks taimset valgupulbrit.