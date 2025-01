VIDEO Surnud vanavanaisa tuhaga mänginud poisid pistsid osa leiust pintslisse

Ameerika Ühendriikides Colorado osariigis elav ema oli šokeeritud avastusest, et tema pojad võisid süüa oma vanavanaisa tuhka. See lugu jõudis laialdase publikuni TikToki video vahendusel, millel on juba üle 2,4 miljoni vaatamise. «Poisid said papa kätte!» hüüatas Monica Long kõnealuses videoklipis.