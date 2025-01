ROMANTILINE VÕI KÕHE? Ootamatu põhjus, miks naine esmakohtingu järel mehe sekundi pealt blokeeris

Noor naine käis esmakohtingul ja talle meeldis see nii väga, et ootas suure elevusega järgmist. Ka noormehele jäi väga sümpaatne mulje, nii et ta haaras telefoni ja helistas tütarlapsele. Suur oli tema imestus, kui kõne äkitselt katkes ja neiu ta igaveseks blokeeris.