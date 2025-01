TEADUS KINNITAB Selle iseloomuomadusega inimesed saavad rohkem palka

Optimistlik olemine ei pruugi aga olla nii hea oma ettevõtte alustamiseks. Uuringust selgus, et ettevõtjate jaoks on pessimism kasulikum isiksuseomadus. Pessimistlikud ettevõtete omanikud teenivad 30 protsenti rohkem kui optimistid.

Uuringu kaasautor professor David de Meza ütles: «Valitsused räägivad sageli ettevõtjate rollist majanduskasvu loomisel, kuid medalil on ka teine ​​külg. Ebaõnnestunud ettevõtete isiklikke ja ühiskondlikke tagajärgi ei tohiks alahinnata. See on just see, mida optimistid teevad – ei tohiks julgustada valet tüüpi idufirmasid.»