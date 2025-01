Maailma kõige haruldasem silmavärv ei ole enam roheline, vaid hoopis...

Me kõik teame, et silmade neli peamist värvi on pruun, sinine, roheline ja pähkelpruun. Kuid nüüd on teadlaste sõnul uus silmavärv, millega sünnib vaid üks protsent inimestest, vahendab Unilad.

Muidugi on rohelisi silmasid alati kõige haruldasemaks peetud – neid on ainult kahel protsendil elanikkonnast. Järgnevad pähkelpruunid silmad ning seejärel sinised ja pruunid. Siiski on nüüd ilmnenud uus liider, mis troonib värvitabeli tipus. Ning see silmavärv pole enam roheline, vaid hoopis hall.

See ei olnud varem võimalik, sest hall värv kuulus varem siniste silmade kategooriasse, kuid teadlased on nüüd oma määratlusi kohandanud ja määranud halli täiesti eraldi silmavärviks.​

Kui levinud siis on erinevad silmavärvid? Rahvusvaheliselt on pruunid silmad ülekaalukalt kõige tavalisemad, moodustades 55–79 protsenti maailma elanikkonnast, väidab VeryWell Health.

Sinised silmad on järgmised, moodustades 8–10 protsenti, umbes sama levinud on ka pähkelpruunid silmad. Kuid sinised silmad on Ameerika Ühendriikides levinumad, kus neid on 27 protsendil inimestest, samas kui pähkelpruunid silmad on 18 protsendil.

Lõpuks on meil hall, mis eraldub siniste silmade kategooriast. Hallid silmad moodustavad vähem kui ühe protsendi nii USA kui ka maailma elanikkonnast.

Halle ja siniseid silmi aetakse sageli segamini. Silmavärv on tegelikult lihtsalt iirise värv ja see on pärilik omadus. Mitmed geenid mõjutavad inimese silmade värvi ja tooni, kusjuures nende kombinatsioon annabki unikaalse pigmendi.