EKSTREEMNE DIEET Kuu aega ainult puuviljadest toitunud naine avaldas, mis tema kehaga tegelikult juhtus

36-aastane Shade Martin New Yorgist otsustas seda proovida ja rääkis selle kummalise dieedi eelistest ja puudustest. Enne dieedi alustamist kannatas Martin õlavalu all ega saanud füsioteraapia ja ravimite abil erilist leevendust, vahendab Unilad.

Ta oli lugenud, et leeliselised puuviljad, nagu marjad, banaanid, ananassid ja mangod võivad omada põletikuvastaseid omadusi, mistõttu lootis ta, et need aitavad tal taastuda. Kirjeldades oma dieeti, selgitas ta, et sõi esimese nädala jooksul ainult arbuusi ja sellele järgnes kuuepäevane periood, mil ta sõi ainult viinamarju. Seejärel lisas ta oma menüüsse mitmekesisema valiku puuvilju.